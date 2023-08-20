«الداخلية»: ضبط طرفي مشاجرة في السويس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس، بوقوع مشاجرة أمام أحد المتاجر بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين طرف أول «3 عمال بأحد المقاهي مقيمين بمحافظة الإسكندرية، وتوفي أحدهم إثر إصابته بجرح قطعي، وأُصيب آخران بجروح وكدمات وسحجات متفرقة»، طرف ثان «مالك المحل المشار إليه - مقيم بدائرة قسم شرطة السويس، و3 عمال بذات المحل» بسبب خلاف حول الشراء داخل المحل تبادلوا خلالها التعدي بالضرب على بعضهم، وقام عامل من الطرف الثاني بالتعدي على أحد أفراد الطرف الأول بسكين محدثا إصابته التي أودت بحياته .

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة والآداة المستخدمة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات لذات السبب، كما أقر العامل المذكور باستخدام الأداة المضبوطة، واتخذت الإجراءات القانونية.