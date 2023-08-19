إصابة عامل ونجار في مشاجرة مع 6 أشخاص بالصف بالجيزة

أصيب عامل ونجار في مشاجرة بقرية نزلة عليان بالصف بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود مشاجرة ومصابين بقرية نزلة عليان بدائرة القسم، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

مشاجرة في الصف

وبالانتقال تبين مشاجرة بين طرفين طرف أول نجار 30 سنة مصاب بطلق خرطوش بالفخذ، عامل 30 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، طرف ثان 6 أشخاص، وجميعهم مقيمون بذات العنوان، وأن سبب المشاجرة خلافات بينهما تطورت إلى قيام الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول ببندقية خرطوش وإحداث إصابتهما.

القبض على طرفي مشاجرة الصف

ألقي القبض على طرفي المشاجرة وعلى السلاح الناري المستخدم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات بمعرفة النقيب أحمد عز عثمان معاون قسم الصف، وبمواجهتهما أمام اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب خلافات بينهما، تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.