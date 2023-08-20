إعادة فتح باب التحويلات بين المدارس 2023.. الرابط والتفاصيل الكاملة

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إعادة فتح باب التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 الرسمية العربي والرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة، مرة أخرى حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتة إلى أنّه يحق لولي الأمر، التقدم بطلب تحويل واحد فقط على الموقع الرسمي للمديرية.

التحويل بين المدارس 2023

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، رابط التحويل بين المدارس 2023 الرسمية والرسمية لغات، مشيرة إلى أنّ التحويل يتم بين مدارس الإدارة الواحدة داخل الإدارة، ويتم تقديم استمارات تحويل معتمدة من المدرستين والمرحلة.

وأشارت مديرية التعليم بالجيزة، إلى أنّه يتم الاستعلام عن نتيجة التحويلات بين المدارس من خلال متابعة موقع المديرية، أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها عن طريق إدخال الرقم القومي.

ضوابط التحويل بين المدارس

- للتحويل بين المدارس الإدارة الواحدة داخل الإدارة، يجري عبر تقديم استمارات تحويل معتمدة من المدرستين والمرحلة، وبيان نجاح مميكن من المدرسة المحول منه بختم المدرسة ومعتمد من المرحلة.

- للتحويل بين الإدارات، يجري تقديم استمارات معتمدة من المدرستين والمرحلة وختم الشعار، وبیان نجاح مميكن من الإدارة التعليمية بختم الشعار.

- للتحويل بين المحافظات، يجري تسليم استمارات تحويل على ورقة كاملة معتمدة من المدرستين والمرحلة وختم الشعار الإدارة والمديرية، وبیان نجاح مميكن من الإدارة التعليمية ممهور بختم الشعار.