فتح موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 في الجيزة

استجابت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، لرغبة أولياء الأمور، وقررت فتح موقع التحويلات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بصفة استثنائية، اعتبارا من الأحد المقبل، حتى الجمعة 25 أغسطس، لمن لم يتمكنوا من التسجيل في الموعد من خلال الرابط التالي https://www.gizaedu.net/tran.html.

التقدم بطلب تحويل واحد فقط

وأكد أشرف سلومة وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في تصريحات صحفية، أنّه بالنسبة لطلب التقدم للتحويل إلى المدارس الرسمية العربي والرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة، يحق لولي الأمر التقدم بطلب تحويل واحد فقط، ويمكن تعديله حتى نهاية مدة التقدم في يوم 25 أغسطس، على أن يتم تسجل جميع الأرقام باللغة الإنجليزية.

صحة البيانات المسجلة مسؤولية ولي الامر

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أنّه يمكن الاستعلام عن النتيجة بمتابعة موقع المديرية بعد يوم 25 من الشهر الجاري، أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها، حيث يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط، وصحة البيانات المسجلة مسؤوليته، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بدقة، لحساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.

التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنّ اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها، وحال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، موضحا أنّ التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم، ولا يُعتد بالتحويل الورقي.

وتابع أنّ المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي) والمرحلة الإعدادية والثانوية، لافتا إلى أنّ استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

وأوضح أنّه بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي: «على ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا».

- المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية.

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

- علي ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول مع الالتزام بالأوراق التى تطلبها المدرسة.

- يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.