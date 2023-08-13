«تعليم الجيزة»: الثلاثاء آخر موعد لتلقي طلبات التحويل الإلكتروني بين المدارس

أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن يوم الثلاثاء المقبل 15 أغسطس الجاري آخر يوم لتلقي طلبات التحويل الإلكتروني والاستثناءات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس

وتتضمن ضوابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023-2024 ما يلي:

- توفير 4 استمارات تحويل تأخذ موافقة المدرستين.

- توفير صورتي بطاقة تحقيق الشخصية للأب، أو توكيل خاص من الأب لأي شخص بنقل الأبناء موثق من الشهر العقاري وصورة منه.

- الحصول على إقرار ولاية تعليمية للأم على أبنائها أو توكيل للأم من الأب وصورة منهما.

إجراءات المدرسة المحول إليها الطالب

- وتجري المدرسة المحول إليها الطالب تجميعا لطلبات التحويل، وعمل كشف مجمع بها من أصل وصورة وإرسالها إلى الإدارة لاعتمادها من لجنة التحويلات ثم استلامها.

- يرفق مع كل طلب تحويل صورة من استمارة التحويل، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية للأب أو صورة من التوكيل الخاص أو من قرار الولاية التعليمية للقائمين بالتحويل، وصورة من إقرار التحويل.

ضوابط التحويل الإلكتروني بين المدارس

- يتم احتساب السن إلكترونيا في أول أكتوبر 2024.

- التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 يتم إلكترونيا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية العربي والرسمية اللغات والرسمية المتميزة.

- المراحل التي يمكن فيها التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 تشمل المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي الابتدائي والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية.

- يتم التسجيل على رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 من خلال ولي الأمر فقط، وصحة البيانات المسجلة مسؤوليته.