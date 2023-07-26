تعرف على طريقة التحويل بين المدارس 2023 في محافظة الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن طريقة التحويل بين المدارس 2023 في محافظة الدقهلية، سواء لمدارس الابتدائي أو الثانوي في التعليم العام والمدارس الخاصة، وحددت شروط التحويل سواء داخل الإدارة الواحدة أو من إدارة لآخري أو من محافظة لآخري، وفق بيان لها.

طريقة التحويل بين المدارس 2023 في محافظة الدقهلية

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنه يوجد طريقة للتحويل بين المدارس 2023 في محافظة الدقهلية، سواء مدارس الإبتدائي أو الثانوي والخاصة، وجاءت كالتالي:

- من مدرسة لآخري في نفس الإدارة:

1- تحرير 4 استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب.

2- يتوجه ولي الأمر بتلك الاستمارات لتقديمها وتركها بالمدرسة المراد التحويل إليها.

3- تعرض جميع طلبات التحويل على لجنة التحويلات بمديرية التربية والتعليم وعلى ولي الأمر انتظار نتيجة التحويل.

4- تعلن نتيجة التحويلات بالمدارس المراد التحويل بها في موعد غايته 15/8/2013.

- من إدارة لإدارة أخري:

1- تحرير عدد 4 استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب.

2- اعتماد استمارات التحويل من المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

3- تقديم استمارات التحويل للمدرسة المراد التحويل إليها وتترك لحين العرض على لجنة التحويلات بالمديرية.

4- تعرض جميع طلبات التحويل على لجنة التحويلات بمديرية التربية والتعليم.

5- على ولي الأمر انتظار نتيجة التحويل وتعلن نتيجة التحويلات بالمدرسة المراد التحويل إليها في موعد غايته 15/8/2013.

- التحويل من محافظة الدقهلية لآخري:

1- تحرير 4 استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب.

2- اعتماد استمارات التحويل من المرحلة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب

3- اعتماد استمارات التحويل من المرحلة التابع لها الطالب لمديرية التربية والتعليم.

4- تقديم استمارات التحويل للمدرسة المراد التحويل إليها وتركها لحين العرض على لجنة التحويلات بمديرية التربية والتعليم.

5- على ولي الأمر انتظار نتيجة التحويل، وتعلن نتيجة التحويل إليها في موعد غايته 15/8/2023.