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مصرع طفل في انقلاب دراجة نارية بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت
12:51 م | الأحد 20 أغسطس 2023
جثة

جثة

لقي طفل مصرعه، اليوم الأحد، في حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» على طريق «البلاشون- السعديين»، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى السعديين والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا، يفيد ورود إشارة من مستشفي السعديين، باستقبال جثة «محمد ع م»، 11 عاما، من قرية أنشاص الرمل. 

تسيير حركة المرور

وقامت الجهات المعنية برفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

وتتسلم أسرة الطفل الطفل جثته فور انتهاء الإجراءات القانونية، وإنهاء تصاريح دفن الجثمان.

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