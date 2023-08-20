«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن»: «السيسي للمصريين: اطمئنوا على أحوال البلد»

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم رامي الحلواني على قناة إكسترا نيوز، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية، بعنوان «السيسي للمصريين: اطمئنوا على أحوال البلد»، وآخر حول مبادرة حياة كريمة، بعنوان «حياة كريمة.. مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة».

وقال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن مصر تتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تعد الأولوية الأولى لدى الدولة كون المواطنين يتداولونها خلال تلك الفترة بكثرة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائما على إتخاذ الإجراءات المرنة لمجابهة تلك التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.

مصر تسير نحو تحقيق أهدافها المستقبلية

وأضاف خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم رامي الحلواني على قناة إكسترا نيوز، أن الأزمات العالمية سالفة الذكر أثرت على العديد من الدول ذات اقتصاديات أضخم وأكبر من الاقتصاد المصري بأضعاف، وبالتالي تأثرت مصر من تداعيات تلك الأزمات المتتالية، مشيرا إلى أن مصر تتخذ العديد من الخطوات لتحقيق أهدافها المستقبلية سواء ما يخص زيادة عدد الأفدنة الزراعية وتعزيز قطاع الصناعة والفرص الاستثمارية وغيرها.

الدولة المصرية تسير وفق خطة مدروسة

وتابع: «الدولة المصرية تسير وفق خطة مدروسة وممنهجة، وهذه أحد أدوات الاطمئنان الحقيقية»، مشيرا إلى أنه يجرى إخبار المواطنين بالتحديات التي تواجه الدولة في مختلف المجالات سواء الطاقة أو الكهرباء وغيرهم بهدف تشكيل وعي جمعي حقيقي، إذ أن الوعي الجمعي المزيف يضر أي دولة.