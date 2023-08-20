البابا تواضروس: الرئيس السيسي بدأ بناء العاصمة الإدارية بكنيسة ومسجد 

أقام شاميين چولت نائب رئيس مجلس الوزراء المجري، حفل عشاء على شرف البابا تواضروس الثاني، عقب انتهاء جولة البابا في البرلمان المجري والتي استمرت لمدة ساعة.

البابا تواضروس: سعيد بالعلاقة بين مصر والمجر

وقال البابا تواضروس الثاني في حفل العشاء الذي أقيم على شرف قداسته مساء اليوم في البرلمان المجري: أنا سعيد للغاية بهذة الزيارة، وأتحدث بالنيابة عن نفسي وعن الوفد القبطي، عندما تلقيت الدعوة كنت سعيدًا للغاية. كان من المفترض أن آتي من قبل ولكن فيروس كوڤيد عطل هذه الأمر، ويبدو أن الله أراد أن يكون هذا هو توقيت الزيارة، سعيد بالعلاقة بين مصر والمجر.

وأشار البابا خلال كلمته إلى أنه قرأ عن المجر قائلا " أتذكر أثناء دراستي في الجامعة في الإسكندرية، كنت أركب قطارا يسمى المجري، وصار لقب المجري لدينا في مصر مرادف لكلمة السريع، أيضا قرأت عن المجر وعرفت أن كلمة صوبة مأخوذة من اللغة المجرية ومعناها الحجرة الدافئة، وهو النظام الذي ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.

وتابع البابا: جئنا من مصر للمشاركة في الاحتفال بالقديس استيڤن غدًا، وهو احتفال بالمحبة والقداسة والتاريخ، هذا الاحتفال بالمجر، ولكن على المستوى الشخصي، احتفل بأول يوم أدخل فيه الدير من 37 سنة، دخلت دير الأنبا بيشوي وهو واحد من أكبر الأديرة في مصر.

البابا تواضروس: الرئيس السيسي بدأ بناء العاصمة الإدارية ببناء مسجد وكنيسة

وأضاف: أؤمن أن العلاقات الروحية يمكن حسبانها من القوة الناعمة، الرئيس السيسي بدأ منذ سبع سنوات في بناء عاصمة إدارية جديدة، وبدأها ببناء كنيسة ومسجد، قبل أن يبني أي مبانٍ أخرى، بدأ بالكنيسة والمسجد، وهو بذلك بدأ البداية الروحية.

واختتم البابا كلمته قائلا: أكرر شكري ومحبتي لهذه الزيارة وللترحيب الحار وسعيد بكل الحضور وأصلي دائمًا أن يديم الله علينا المحبة، فالإنسان دون محبة لا يكون إنسانًا.