ضبط 240 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بسوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، إنه تم ضبط 240 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بفروق سعرية تُحقق أرباحا غير مشروعة بدائرة المديرية.

وأشار وكيل تموين سوهاج إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

رصد شكاوى المواطنين

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت جهات المختصة التحقيق.

ضبط مخالفات في مخابز

كما تم تحرير عدد من المحاضر التموينية وتضمنت: «نقص وزن - إيقاف وتصرف - منشأة دون ترخيص - سلع مجهولة المصدر- تجميع بنزين وسجلات - عدم إعطاء بون صرف - عدم إعلان عن مواعيد التشغيل - عدم تمكين من تفتيش - امتناع عن البيع»، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين «لحوم وجزارة - غش تجاري - تاجر تمويني - سكر - بوتاجاز».