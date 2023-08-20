المولد النبوي الشريف 2023.. اعرف أماكن شراء الحلوى بأسعار رخيصة

أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد المولد النبوي الشريف 2023، إذ ينتظر كثيرون المناسبة ذات الطابع الديني المميز لأغراض مختلفة، فمنهم من يريد الحصول على إجازة رسمية حتى يتمكن من السفر لقضاء إجازة سعيدة حال ضمها مع الإجازة الإسبوعية، ومنهم من ينتظرها حتى يتمكن من شراء حلاوة المولد النبوي، والتي تحرص محلات الحلوى على توفيرها قبل وقت قصير من المناسبة.

وفي كثير من الأحيان، يبحث الراغبون في شراء حلوى المولد النبوي عن أرخص الأماكن لبيع الحلوى، ويتجنبون شراءها من محلات الحلوى حتى يتمكنوا من الحصول عليها بأفضل جودة وأقل سعر، ونوضح من خلال هذا التقرير المناطق المتخصصة في بيع حلوى المولد النبوي الشريف 2023 في القاهرة بأسعار مخفضة، والتي جاءت كما يلي.

أماكن بيع حلوى المولد النبوي الشريف 2023 في القاهرة

وجاءت الأماكن التي يمكن شراء حلوى المولد النبوي الشريف 2023 بأسعار مخفضة كالتالي:

1- شارع بين الحارات

مع اقتراب المولد النبوي الشريف، تبدأ المحلات الموجودة في شارع الحارات الذي يبعد عدة أمتار عن ميدان رمسيس بالتزين بشوادر حلوى المولد النبوي الشريف، إذ تعد تلك المنطقة من أبرز المناطب المتخصصة في صناعة وبيع حلوى المولد النبوي، ويمكن الحصول عليها بأفضل جودة وأقل سعر، منعا للتعرض لاستغلال محلات الحلوى.

2- شارع باب البحر

وبعد شارع باب البحر الممتد من منطقة باب الشعرية وحتى ميدان رمسيس، من أفضل الأماكن التي يتم شراء حلوى المولد النبوي الشريف بأسعار مخفضة منها، ويضم الكثير من المصانع المتخصصة في صناعة الحلوى، ما يجعل المواطنون قادرون على شراء الحلوى بسعر الجملة، ما يجعلها من أبرز الأماكن المنافسة لمحلات الحلوى الكبرى، فتتميز الحلوى التي يتم شراءها من تلك المنطقة بجودتها وأسعارها التنافسية، فضلا عن كونها طازجة.

3- السيدة زينب

وبمجرد أن تطأ قدمك منطقة السيدة زينب مع اقتراب المولد النبوي، تجد شوادر حلوى المولد النبوي تتزين بها الشوارع، ويتجه إليها كثير من المواطنين لشراء الحلوى بأسعار أقل من المحلات الشهيرة، كما أنّ احتفالات أهلها بتلك المناسبات الدينية تعطي للمكان طابعا مميزا، وبشكل خاص المولد النبوي الشريف، حيث يتم إنشاء الشوادر لبيع الحلوى بمختلف أشكالها وأنواعها جملة وقطاعي.