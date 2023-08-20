موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. كم يوما يتبقى عليها؟

حددت الحسابات الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، وهي ضمن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر في القطاعين العام والخاص، وفقاً للقوانين والقواعد المنُظمة لهذا الشأن.

وحسب الحسابات الفلكية، فإنّ إجازة المولد النبوي الشريف الذي تحتفل به الأمة العربية والإسلامية، ستكون يوم 12 ربيع الأول لعام 1445 هجرية، الموافق الأربعاء 27 من شهر سبتمبر للعام الجاري،

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

وجاءت الإجازات المتبقية خلال عام 2023 كالتالي:

- إجازة المولد النبوي الشريف 2023: يوم الأربعاء 27 سبتمبر المقبل.

- إجازة «عيد القوات المسلحة» 6 أكتوبر: يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر المقبل.

ترحيل الإجازات الرسمية المقتطعة في منتصف الأسبوع

يُذكر أنَّ مجلس الوزراء أعلن من قبل بأنَّه يتمّ منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من الإجازات التي تقتطع منتصف الأسبوع، في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين، لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.