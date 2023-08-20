مصرع سيدة أسفل عجلات قطار في بلبيس بالشرقية

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة، اليوم الأحد، أسفل أسفل عجلات قطار عند مزلقان أنشاص الرمل، في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

التحفظ على الجثة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا، يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس، باستقبال جثة «فايزة م ح س»، 53 سنة، مقيمة في منطقة بساتين الإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه، وتبين مصرع السيدة بسبب سقوطها اسفل عجلات القطار، وجرى نقلها الى مشرحة المستشفى.

مصرع طفل في انقلاب موتوسيكل

وفي سياق آخر، لقي طفل مصرعه في حادث انقلاب موتوسيكل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السعديين، وحُرر عن ذلك المحضر القانوني.