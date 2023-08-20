الجامعة اليابانية تستضيف طلابا يابانيين ضمن فعاليات البرنامج الصيفي

قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة استضافت 25 طالبا يابانيا وآخر صينيا، في إطار البرنامج الصيفي لعام 2023 للطلاب الأجانب، والذي ينظمه مكتب العلاقات الدولية والإقليمية، بالتعاون مع مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة.

وأشار «عدلي»، إلى اشتضافة الطلاب خلال الفترة من 13 إلى 24 أغسطس 2023، لدراسة اللغة العربية، والتعرف على الثقافة والحضارة المصرية، وزيارة أهم معالم الإسكندرية والقاهرة .

طلاب جامعات يابانية في مصر

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان اليوم، أن الطلاب اليابانيين المشاركين بالبرنامج من كبرى الجامعات فى اليابان من جامعات «أوساكا، وريتسوميكان، وصوفيا، وتسوكوبا، وطوكيو متروبوليتان، وطوكيو للدراسات الأجنبية، وجامعة كيو».

تبادل ثقافي وعلمي مع الطلاب اليابانيين

وأكد، أن الجامعة اليابانية تحرص خلال فترة البرنامج على إتاحة عدد من النشاطات الأكاديمية والثقافية والترفيهية المختلفة للطلاب الوافدين، لتعزيز التبادل الثقافي والعلمي وممارسة اللغة العربية، من خلال مشاركتهم الطلاب المصريين في مختلف الأنشطة التفاعلية والمحاضرات التعليمية.