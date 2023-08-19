الجامعة المصرية اليابانية تستقبل أوائل الثانوية العامة.. «نوابغ مصر»

استقبل الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، وفدا من أوائل الجمهورية بالثانوية العامة لعام 2023، بحضور الدكتور شوجي هاشيموتو نائب رئيس الجامعة للشئون الإقليمية والدولية، والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، والدكتور عمرو الطويل عميد كلية هندسة التصميم الإبداعي، والدكتور أحمد يحيى عبيد عميد كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات.

وأكد الدكتور عمرو عدلي، أن عددا من الطلبة الأوائل في ختام الزيارة أبدوا رغبتهم في الالتحاق بالجامعة، مشيرا إلى ترحيبه بهم‏ ووصفهم أنهم «نوابغ مصر»، مشيدا بما حققوه من تفوق في الثانوية العامة ومتمنيا لهم دوام التفوق.

وألقى الضوء على نشأة الجامعة بالشراكة ‏بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية وفلسفة التعليم بها، مشيرا إلى أن الجامعة يوجد بها 10 خبراء يابانيين مقيمين بها على مدار العام، منهم النائب الأول لرئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية، ونائب رئيس الجامعة لشئون البحوث، كما تستقبل الجامعة سنويا 100 أستاذ ياباني للتدريس لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

نظام الدراسة في الجامعة اليابانية

وأشار إلى أن الجامعة اليابانية تقدم نوعية مختلفة من التعليم، حيث تقدم تعليما متطورا بآليات تعليم من الخبرات اليابانية، موضحا أن الدراسة لا ‏تقتصر على الناحية الأكاديمية والتعليمية فقط، بل تهتم بالثقافة من خلال مركز الآداب الحرة والثقافة، كما يدرس الطالب 3 مقررات للغة اليابانية والتفكير المنطقي والفنون والآداب لبناء شخصية الطالب.

وأوضح أن مناهج الجامعة المصرية اليابانية تم تطويرها بالتعاون مع الشركاء اليابانيين، مشيرا إلى أن البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة تؤهل الخريجين للاستحواذ على فرص العمل على المستوى الإقليمي والمحلي والدولي.

تعريف بالجامعة اليابانية

فيما قام الدكتور عمرو الطويل، بتقديم عرض تعريفي عن الجامعة ومميزات النموذج الياباني في التعليم واستعرض التغيرات التي تحدث في سوق العمل، وألقى الضوء على وظائف المستقبل وبرامج الجامعة التي تواكب احتياجات سوق العمل.

وخلال الزيارة، قام الأوائل بجولة داخل الحرم الجامعي زاروا خلالها المعامل والقاعات الدراسية والمكتبة المركزية ومبنى الأنشطة الطلابية.