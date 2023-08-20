خبير اقتصادي: زراعة القطن قصير التيلة داخل مصر يساهم في خفض استهلاك الدولار

تزرع مصر، الفترة الحالية، محصول القطن قصير التيلة في منطقة شرق العوينات، حيث تعتبر المرة الأولى التي تقوم مصر فيها بزراعة هذا النوع من القطن، وذلك للتخلص من الاتجاه إلى الاستيراد، ويتم ذلك في مساحة تبلغ 1250 فدانا بحسب تقرير شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

أهمية زراعة القطن قصير التيلة

وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن مصر كانت تستورد القطن قصير التيلة من بنجلادش والهند من أجل استطاعة مصانع المنسوجات المصرية للعمل بشكل جيد وتطرح المنتجات الخاصة بها سواء في السوق المحلية أو للتصدير، وبالتالي ترتب عليه مشكلة الاستيراد من أجل التصدير، حيث من المفترض والضروري الاعتماد على المدخلات المحلية والهدف من ذلك وجود فائض دولاري كبير وضخم للتصدير وعدم استهلاك الدولار في العملية الاقتصادية والإنتاجية.

الآثار الإيجابية لزراعة القطن في مصر

وأضاف أنيس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الغرض من زراعة القطن قصير التيلة لأول مرة في مصر تقليل الاعتماد على الصادرات المصرية الخاصة بمدخلات الإنتاج المستوردة والتي تكون بالفعل مستهلكة للدولار، كما يساهم في تقليل استهلاك الدولار في مدخلات الإنتاج محلية التسويق.