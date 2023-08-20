تأهل فريقين بجامعة الأقصر لتمثيل مصر في البطولة العربية الأفريقية للبرمجة

أعلنت جامعة الأقصر، برعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد رمضان سعدي مستشار لجنة الأنشطة العلمية والتكنولوجية بالجامعة، صعود فريقين من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر للتصفيات النهائية في المسابقة المصرية للبرمجيات لشباب الجامعات، وذلك لتمثيل مصر في البطولة العربية الإفريقية في البرمجة لشباب الجامعات.

وشارك في المسابقة حوالي 7500 طالب بعدد 2500 فريق من 70 جامعة من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد العليا.

أسماء فريقي جامعة الأقصر

وضم الفريق الأول بجامعة الأقصر أحمد يحيى بلال وهيثم عمر حسن ويوسف جمال علي، والفريق الثاني ضم محمود أحمد خليل ومصطفى أحمد الجيلاني وأحمد ناجح عباس، ومدربا الفرق محمد أحمد محمد إبراهيم ومحمود أحمد عبدالله.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب المشاركين بالمسابقة، بمناسبة تفوقهم وتأهلهم للتصفيات النهائية، ممثلين دولتهم في تلك البطولة، مؤكدًا أن أبناء الجامعة هم نماذج مشرفة دائمًا في جميع المحافل العلمية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، موجهًا بتلبية كافة متطلبات الفريقين بما يحفزهم لتحقيق أفضل نتائج، وإحراز مراكز متقدمة.

وأوضح الدكتور محمد رمضان سعدي، مستشار لجنة الأنشطة العلمية والتكنولوجية بالجامعة، أن جامعة الأقصر شاركت بـ15 فريقًا، تأهل منهم 3 فرق في التصفيات النهائية التي أقيمت السبت، وصعد منهم فريقان، مؤكدًا أن ما حققه أبناء جامعة الأقصر من نتائج مشرفة بالمسابقة، يعد خطوة مهمة تنسب للجامعة، في مقابل مشاركة بعض الجامعات بـ70 فريقًا.

الجامعة قدمت كل التسهيلات للفرق المشاركة

وأوضح دكتور وائل محمد، مدير رعاية الشباب بالجامعة، أن إدارة رعاية الشباب قدمت كافة التسهيلات اللازمة لأبنائنا الطلاب، فضلًا عن توفير قاعات التدريب بناء على توجيهات رئيس الجامعة.