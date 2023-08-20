توجيهات من «التعليم» بشأن تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا بشأن تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لطلاب المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024م، مؤكدة تكثيف العمل على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي للطلاب قبل بداية العام الدراسي، وإعمالًا بالقرار الوزاري رقم (28) بتاريخ 2023-2-1، بشأن تنظیم مجموعات الدعم للطلاب، وآلية تنفيذ الرقابة عليها.

تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

ووجّهت وزارة التربية والتعليم في خطابها، بالتنبيه على جميع الإدارات التعليمية بمواصلة تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة (3 : 5 قاعة بكل إدارة)، وتزويدها بالإسكانيات، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق سبل الدعاية والإعلان واختيار المعلمين المتميزين، بما يتوافق مع رغبة الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، الالتزام بتنفيذ آلية الرقابة على مجموعات الدعم المدرسي، وفقا للنماذج السابق إرسالها، والتنبيه على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.