«التعليم» توجه بمراجعة الكاميرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

حرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2023، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، إذ يؤدي الطلاب امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بالامتحان

واطمأن الوزير من مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، على انتظام سير الامتحانات، وانضباط مراحل العمل، مشددًا على مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط الامتحان.

كما وجه الوزير بضرورة التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.