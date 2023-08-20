«Blue Beetle» يسحب البساط من «Barbie» ويتصدر الإيرادات في أول أيام عرضه

نجح فيلم «Blue Beetle» في سحب البساط من فيلم «Barbie» في شباك التذاكر الأمريكي، ليتصدّر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية متفوقًا على الفيلم الذي ظل في القمة على مدار 29 يومًا متواصلة، محققًا 10 ملايين دولار في أول أيام عرضه في دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

«Blue Beetle» هو أحد أفلام الأبطال الخارقين، ويتناول شخصية هايمي رييس من عالم قصص «DC» المصورة، الذي تمّ تقديمه للمرة الأولى في فبراير 2006، ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من الأبطال منهم: شولو ماريدونيا في دور «هايمي رييس»، وبالإضافة إلى برونا ماركيزين، جورج لوبيز، أدريانا بارازا، إلبيديا كاريو، داميان ألكازار، و‌راؤول تروجيلو، بالإضافة إلى سوزان سارندون.

قصة فيلم «Blue Beetle»

تدور أحداث الفيلم حول «هايمي» الذي يعود إلى منزله بعد تخرجه من الجامعة، ولكن يجد أن عائلته تعاني من مشاكل مادية قد تتسبب في خسارة منزلهم، وفي تلك الأثناء تتمكّن شقيقته من العمل في قصر فيكتوريا كورد الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الضخمة والتي تستطيع العثور على قطعة أثرية مهمة في أحد الأماكن النائية.

وعلى الجانب الآخر، تكتشف جيني ابنة شقيقية فيكتوريا أنَّ الأخيرة تستخدم القطعة الأثرية (الجعران) في خدمة مشاريع غير مشروعة، لذلك تسرق الجعران وعندما تحاول مغادرة المبنى تنطلق أجهزة الإنذار الأمنية، وفي تلك الأثناء تعطي لـ«هايمي» الجعران المختبئ داخل صندوق برجر، وتطلب منه حماية الصندوق دون فتحه على الإطلاق.

وفي المنزل، تطلب عائلة «هايمي» منه فتح الصندوق، وبعد أن يلمس الجعران يتمّ تنشيطه ويلتصق به، مكونًا بذلة مدرعة من حوله، تبدأ البدلة في معايرة نظامها مما يجبر «هايمي» على الطيران في جميع أنحاء المدينة والتسبب في أضرار جانبية، ليكتشف أن الجعران هو سلاح حساس قديم قادر على تدمير العالم، وأنَّه اختار «هايمي» كمضيف له، وتبدأ الأحداث.

توقعات بارتفاع إيرادات فيلم «Blue Beetle» لـ30 مليون دولار

وذهبت المؤشرات المبدئية في شباك التذاكر إلى أنَّه من المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات تتراوح ما بين 25 إلى 32 مليون دولار من عرضه في 3.850 دار عرض مسرحي في عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد ما حقق الفيلم 10 ملايين دولار في أول يوم له، بما في ذلك 3.3 مليون دولار من معاينات ليلة الخميس.