«Barbie» يتراجع إلى المركز الثاني في شباك التذاكر الأمريكي

للمرة الأولى منذ 29 يوما في صدارة شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، يتراجع فيلم «Barbie» من المركز الأول إلى الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بسبب فيلم «Blue Beetle» الذي احتل المركز الأول في أول أيام عرضه بالسينمات محققا 10 ملايين دولار، بينما لم يحقق فيلم «Barbie» سوى 6.2 مليون دولار.

وفي المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر الأمريكي جاء فيلم «Strays»، الي حقق في أول أيام عرضه بالسينمات إيرادات قدرت بـ 3.4 مليون دولار، بينما تراجع فيلم المخرج كريستوفر نولان «Oppenheimer» إلى المركز الرابع محققا إيرادات 3 ملايين دولار، وكان المركز الخامس من نصيب فيلم «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» بـ 2.3 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

تفاصيل إيرادات فيلم «Barbie»

يواصل فيلم «Barbie» تحقيق إيرادات والصعود بشكل سريع في شباك التذاكر العالمي، ونجح الفيلم في كسب 551.9 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، بالإضافة إلى 660.6 مليون دولار، ليصل الإجمالي لمليار و212 مليون دولار في أقل من شهر في دور العرض السينمائي حول العالم، ليصبح ثاني أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في 2023 وعلى وشك أن يصبح الأول.