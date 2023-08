«Barbie» يواصل تحقيق الإيرادات ويسجل 1.2 مليار دولار

يواصل فيلم «Barbie» تحقيق إيرادات مرتفعة في دور العرض السينمائي مع نهاية أسبوعه الثالث في السينمات، ووصل إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن لـ مليار و206 مليون دولار، ليفصله أقل من 150 مليون دولار عن فيلم المركز الأول «The Super Mario Bros. Movie»، والذي من المتوقع أن يزيحه خلال الأيام المقبلة ليصبح الفيلم الأعلى إيرادا في 2023 على مستوى العالم.

ونجح العام الماضي فيلم «Top Gun: Maverick» بطولة توم كروز في تحقيق لقب الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2022، من خلال إيرادات بلفت مليار و495 مليون دولار، قبل أن يتمّ طرح فيلم «Avatar: The Way of Water» الذي سحب اللقب من الفيلم قبل أيام قليلة من انتهاء العام محققا 2 مليار و230 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

«The Eight Hundred» الأعلى إيراد في 2020 بـ461 مليون دولار بسبب جائحة كورونا

وفي عام 2021، حصل فيلم «Spider-Man: No Way Home» على اللقب بعد ما حقق إيرادات بلغت مليار و912 مليون دولار، بينما شهد عام 2020 انخفاض كبير في إيرادات الأفلام بسبب غلق دور العرض السينمائي حول العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وحصل على لقب الفيلم الأعلى إيراد في ذلك العام فيلم «The Eight Hundred» بـ461 مليون دولار.