ضبط 1.7 مليون قطعة ألعاب نارية مع تاجر في الجمالية

ضبط رجال الشرطة في الجمالية، أحد الأشخاص بتهمة الإتجار في الألعاب النارية، بعدما أكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة تورطه في تخزين ألعاب نارية داخل أحد المحلات المستأجرة.

40 كرتونة ألعاب نارية

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن، وعُثر بداخل المخزن على 40 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي مليون و700 ألف قطعة مختلفة الأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.