«الداخلية» تضبط المتهم بقتل سيدة في دمياط

تمكن رجال الشرطة من كشف ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بدمياط، وتم ضبط مرتكب الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بوصول سيدة متوفاة بجرح نافذ في الرقبة

البداية عندما ورد بلاغ إلى مركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، يفيد استقبالها جثة (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة المركز)، إثر إصابتها بجرح نافذ بالرقبة.

القبض على مرتكب الواقعة

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجنى عليها، له معلومات جنائية، ووجود خلافات بينه وبين المتوفاه، لقيامها بنهره أكثر من مرة لسوء سلوكه، وبتاريخ الواقعة حضر المتهم إلى منزل المتوفاة، ونشبت بينهما مشاجرة قامت خلالها بالاعتداء عليه بالسب، فقام بطعنها بسكين كانت بحوزته ولاذ بالهرب.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.