«العمل»: انخفاض البطالة في مصر بنسبة 5% منذ 2014

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل إن الدولة تضع سياسات مهمة وواضحة لحل مشكلة البطالة، في ظل الزيادة السكانية الكبيرة والأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

انخفضت نسبة البطالة من 13% إلى 7%

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المذاع على شاسة قناة TeN، أنه منذ عام 2014 انخفضت نسبة البطالة من ١٣% إلى ٧% فقط، ويعتبر ذلك دليلا على اهتمام الدولة المصرية بتوفير فرص عمل للشباب والمجهود المستمر لحل أزمة البطالة التي يعاني منها العالم كله، خصوصا بعد أزمة فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

عقد عدد من الاجتماعات الدورية لمتابعة ملف البطالة

وأكد أن وزير العمل يعقد عددا من الاجتماعات الدورية لمتابعة ملف البطالة وذوي الهمم، وهناك تواصل وتفتيش مستمر، بالإضافة إلى الاطلاع على بيانات التوظيف للتأكد من أن توظيف ذوي الهمم بنسبة 5% يجرى تطبيقه كما ينص القانون وتوفير فرص تواجدهم واندماجهم بالمجتمع.