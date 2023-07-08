5 حالات يسقط فيها صرف تعويض البطالة.. احذرها

أجاز قانون التأمينات والمعاشات حصول المؤمن عليه على تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر التأمين المستحق للمؤمن عليه، وضع شروط محددة للحصول على تعويض البطالة، يجب توافرها في الشخص المستحق ومنها ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم من حالات الانقطاع عن العمل، بالإضافة إلى اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الـ6 أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

سقوط تعويض البطالة

كما حدد قانون التأمينات والمعاشات الحالات التي يسقط فيها حق المؤمن عليه في الحصول على تعويض البطالة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الحالات يتوقف فيها المؤمن عليه عن الحصول على معاش البطالة ومن هذه الحالات:

1 - إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلاً في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.

2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص، ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق .

3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض .

4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.

5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة.

تعويض البطالة

وأشارت مادة القانون إلى أنَّه يصرف في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 4 و5 ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.