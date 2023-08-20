إزالة إنشاءات مخالفة في منزل بإحدى قرى الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون، سواء التعدي على أراضي الزراعية، أو محاولة البناء بدون ترخيص، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

إزالة مخالفات في مركز أبو حماد وأولاد صقر

ووجهت الأجهزة التنفيذية بمركز أولاد صقر بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوفية، بإزالة مبان مخالفة بداية تأسيس شقة بالدور الثالث علوي بقرية «حمادة»، باسم المواطن «م. ا .س»، على مساحه 120 متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي مركز الحسينية في الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، تم إزالة سور بالطوب الدبش الأبيض علي مساحة 100 متر طولي بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.