إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة في نطاق مركز المدينة، وإزالة أعمال مخالفة بدون ترخيص، وتمت عمليات الإزالة في عدد من القرى والوحدات المحلية في نطاق المركز بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الأمن وعدد من الجهات المعنية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، في بيان، أنه تم تنفيذ إزالة 18 حالة تعد على مساحات كبيرة ومتنوعة تعد على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة وإزالة كافة المخالفات من المهد وإعادة الشيء لأصله وتسليمها إلى الدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بملف التعديات والإزالة الفورية لكل أنواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية، تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء.

التعديات على الأراضي الزراعية جناية

وشدد الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك متابعة مستمرة من قبل مديرية الزراعة في المحافظة لإزالة كافة التعديات بالتنسيق مع المحافظة والوزارة، وقد يصل الأمر إلى الحبس من سنتين وحتى 5 سنوات لأن التعديات بدون إذن أو ترخيص تعد جناية وجريمة في حق المواطن والدولة.