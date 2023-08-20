«الأوبرا»: نقل فعاليات مهرجان القلعة على قنوات «المتحدة»

أعلن الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، الاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ممثلة في شبكة قنوات الحياة، لنقل فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والتي تتواصل على مدار 14 يوما، في الفترة من الجمعة 25 اغسطس وحتى الخميس 7 سبتمبر، وذلك بدعم من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وقال داغر، إنّ نقل شبكة قنوات الحياة لفعاليات مهرجان القلعة على الهواء مباشرة، يأتي كأحد ثمار التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما يتيح الفرصة لجميع الشرائح العمرية والاجتماعية من الجمهور المصري، للاطلاع على ألوان من الفنون الجادة، وتنمية وتطوير الحس الفني.

وأكد رئيس دار الأوبرا المصرية، أنّ الفعاليات تضم مجموعة من العروض الفنية الثرية والمتنوعة التي تليق بعراقة المهرجان والمكانة الثقافية والفنية المتفردة لدار الأوبرا المصرية.