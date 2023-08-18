رئيس «الأوبرا»: مهرجان القلعة يقدم تجارب موسيقية متنوعة ويخاطب شرائح مختلفة في دورته الـ31

يستعد عشاق الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، لانطلاق الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تحت رعاية وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة الآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، في الفترة من الجمعة 25 أغسطس الجاري، حتى الخميس 7 سبتمبر المقبل.

وأكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، ستمثل نقلة نوعية في تاريخ المهرجان، بعد تطويره ليتسع لأشكال وألوان موسيقية متعددة، تهدف إلى انعكاس رحابة الموسيقى وتلاقيها مع كل الأذواق والثقافات والشرائح العمرية المختلفة.

وأضاف رئيس دار الأوبرا: يهدف مهرجان القلعة لتقديم حالة فنية وموسيقية متنوعة تقدم كافة الإنتاجات الموسيقية والاتجاهات الغنائية مثل الموسيقى المستقلة، والموسيقى الروحية متمثلة في الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية، بالإضافة إلى موسيقى الچاز العالمية بتجاربها المختلفة، وحفلات الموسيقى الكلاسيكية، وموسيقى البوب المصرية الحديثة متمثلة في عدد من نجوم حقبة التسعينيات، بجانب الموسيقى الشعبية المصرية، كذلك لن نغفل التجارب الموسيقية التي تمثل مشاريع فنية ذات خصوصية تجريبية بجانب الموسيقى الشرقية المصرية بنجومها الكبار.

وتابع خالد داغر: مهرجان القلعة يختلف شكلا ومضمونا عن مهرجان الموسيقى العربية، خاصة أنه يتسع ليشمل تجارب موسيقية متنوعة خارج إطار الموسيقى الشرقية والعربية ولكنها موجهة للجمهور المصري وتتماس مع ذائقة شرائح متنوعة وخصوصا الشباب، وهو الهدف الذي سعينا له في مشروع تطوير المهرجان لمنحه هوية فنية تضخ دماء التجديد في شرايين المهرجان العريق الذي مر على انطلاقه ثلاثة عقود زمنية.

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته 31، يشمل أكثر من 45 فعالية فنية، بينها عروضا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفوني، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي.

ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم.

والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.