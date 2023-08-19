أسعار الخضروات اليوم السبت 19-8-2023 في الأسواق.. الطماطم بـ4.5 جنيه

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية إنَّ الفترة الحالية تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين على شراء الخضروات تلك الإقبال المستمر طوال العام كما أن الأسعار مستقرة وتختلف حسب كل منطقة.

استقرار الأسعار الفترة المقبلة

وأضاف «النجيب»، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الأسواق المصرية تتمتع حالياً بوفره فيما يخص كل أنواع الخضروات وذلك بسبب بدأ العروة الصيفية منذ فترة طويلة، كما أنَّ هناك توقعات باستمرار استقرار الأسعار الفترة المقبلة.

أسعار الخضروات اليوم السبت 19-8-2023 في الأسواق

وتابع أنَّ أسعار الخضروات اليوم السبت 19-8-2023 في الأسواق تتراوح ما بين 4.5 و 7.5 جنيها بالنسبة لسعر الطماطم ويتراوح سعر البطاطس ما بين 7 و10 جنيهات والبصل ما بين 9 و17 جنيهًا ويتراوح سعر الكوسة اليوم ما بين 7 و9 جنيهات والباذنجان ما بين 4 و 6.5 جنيها.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية أنَّ سعر الفاصوليا يتراوح اليوم السبت ما بين 19 و25 جنيهًا والفلفل الرومي البلدي ما بين 7 و10 جنيهات ويتراوح سعر الملوخية ما بين 3 و5 جنيهات والبامية ما بين 25 و30 جنيهًا، كما يتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 8 و12 جنيهًا.