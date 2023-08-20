أسعار الخضروات اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق.. الكوسة بـ9 جنيهات

استقرت أسعار الخضروات اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق حيث لم تشهد الأسعار تغيرا سواء بالتراجع أو الارتفاع منذ بداية شهر أغسطس الجاري ليصل سعر كيلو الطماطم اليوم في الأسواق المصرية إلى 7.5 جنيه، حسب ما صرح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

واستعرض النجيب أسعار الخضروات اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق

- يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 7 و10 جنيهات.

- كما يتراوح سعر البصل بين 9 و17 جنيهًا.

- فيما يتراوح سعر الكوسة اليوم الأحد بين 7 و9 جنيهات.

- والفاصوليا بين 19 و25 جنيهًا.

- الفلفل الرومي البلدي 7 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

- وعن سعر الملوخية يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

- البامية بين 25 و30 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر كيلو الخيار البلدي يتراوح بين 8 و12 جنيهًا.

- ويتراوح سعر الثوم بين 24 و30 جنيها.

- كما يتراوح سعر الزيتون التفاحي اليوم الأحد بين 19 و25 جنيها.