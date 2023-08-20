ناقد فني: إشادة جماهيرية بمستوى تنظيم مهرجان العلمين

قال علي الكشوطي، الناقد الفني إن مهرجان العلمين حظى بتنظيم على أعلى مستوى، وبالتالي النتيجة التي خرجت عنه «مُرضية» لكل المواطنين، متابعا: «نجد بعض المشكلات أحيانا في تنظيم الحفلات الصغيرة أو المهرجانت القصيرة، أما العلمين الجديدة لم تشهد أي عوائق تعترض تنظيم المهرجان كونها مدينة ذكية من الجيل الرابع، ما سهل إجراءات التنظيم على المواطنين بدون أخطاء كبيرة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «لن نختلف حول مسمى مهرجان العلمين الجديدة سواء كان موسما أو كرنفالا أو غيره كون المسمى لا يفرق كثيرا ولكن جودة الأحداث النقطة الأهم في هذا الصدد، كما أن أكثر ما يهم الجميع هو قدرة المدينة على استقبال فعاليات وأنشطة متنوعة في مختلف المجالات سواء الثقافية أو الفنية أو الرياضية وغيرهم».

تنوع فعاليات مهرجان العلمين

وتابع: «تنوع فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين كان مفلتا للنظر منذ اليوم الأول، وتعجب المواطنين في البداية من مسألة ضم المهرجان لعديد من الفعاليات والأنشطة في آن واحد»، مشيرا إلى أن المواطنين جميعا أشادوا بالمهرجان وسيره بشكل سلس دون أية إعاقات.