النزول بالحد الأدنى للقبول في مدارس التعليم الفني بالقليوبية

وافق عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها الصناعية والتجارية والفندقية، عام وخدمات، للحاصلين على شهادة الإعدادية للدورين الأول والثاني عن العام 2021 /2022.

استمرار فتح باب التقدم لتنسيق التعليم الفني بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية، في بيان، له أنه في ضوء القرار الجديد تقرر استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الفنية، حرصا على مستقبل الطلاب، مع السماح لهم بالتقدم في المدارس الفنية التي يرغبونها دون التقيد بالإدارة التعليمية الحاصلين منها على الشهادة الإعدادية، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب.

وأشار المحافظ، إلى أن القرار تضمن تخفيض بدرجات الحد الأدنى للقبول ببعض المدارس الفنية بالنسبة للمدارس الصناعية، وذلك بإدارات قها وكفر شكر والقناطر الخيرية وشرق شبرا وغرب شبرا، وذلك بالنزول بمجموع القبول منتظم من 185 درجة إلى 170 درجة، وفصول الخدمات إلى 155 درجة.

وبالنسبة للمدارس التجارية والفندقية والفندقية بالخانكة والقناطر الخيرية وشرق شبرا، تم النزول بالمجموع للفصول المنتظمة إلى 140 درجة.

بيان الحد الأدنى للتنسيق الجديد بالتعليم الفني بالقليويية

وأشار محافظ القليوبية، في بيانه، إلى أن هذه هي المرة الثانية لتخفيض القبول في مدارس التعليم الفني، مشيرا إلى أن خريطة ودرجات القبول الجديد للتنسيق الفني بالمحافظة بعد التعديل تاتي وفق البيان الآتي:

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة القليوبية تخفيض الحد الأدنى للقبول في التعليم الفني بنوعياته في مطلع الشهر الجاري، تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب مع إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الفنية حرصا على مستقبل الطلاب.