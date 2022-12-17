جدول امتحانات النقل لمدارس التعليم الفني بالقليوبية.. تبدأ 25 ديسمبر

أعلنت محافظة القليوبية مواعيد بداية امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 - 2023، بمدارس التعليم الفني «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي ومزدوج».

امتحانات نصف العام بالتعليم الفني بالقليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في بيان لها، أن امتحانات نصف العام 2023 بالتعليم الفني في كافة النوعيات صناعي وتجاري وزراعي وفندقي ومزدوج، تبدأ الأحد 25 ديسمبر الجاري، وتنتهي الثلاثاء 3 يناير المقبل.

تدريب الموجهين على مواصفات الورقة الامتحانية بالقليوبية

في سياق آخر، نفذت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تدريبا للموجهين لإعداد أسئلة امتحانات نصف العام 2023 لكافة المراحل للتعليم العام والفني، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه جرى متابعة تدريب الموجهين لإعداد أسئلة الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات، بحضور إبراهيم الصغير، مدير عام التعليم العام بالمديرية.

وأضافت أن تدريب الموجهين تضمن كيفية وضع الأسئلة ومواصفات الورقة الامتحانية وأن تكون مناسبة لمستوى الطلاب في المدارس.

امتحانات المهام الأدائية لرابعة وخامسة ابتدائي

يذكر أنه تنطلق غدا امتحانات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، على أن يكون الامتحان فترة دراسية لكل مادة، وجاءت كالتالي:

- الأحد 18 ديسمبر: المهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- الاثنين 19 ديسمبر: اللغة العربية والتربية الدينية.

- الثلاثاء 20 ديسمبر: اللغة الإنجليزية والعلوم.

- الأربعاء 21 ديسمبر: الرياضيات والدراسات الاجتماعية.