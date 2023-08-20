تحرير 20 محضرا تموينيا وضبط أغذية مجهولة المصدر في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 20 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة رقابية، شارك فيها الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين، حيث استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع.

جهاز حماية المستهلك

وأوضح المحافظ، أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسؤولي جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين ومباحث التموين لشن حملات مفاجئة على كل منافذ البيع والأسواق، ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الاسعار على كافة المنتجات.

وذكر، أن الحملة تمت برئاسة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ومسئولي جهاز حماية المستهلك ومفتشي إدارة تموين صدفا ومسؤولي الإشغالات بالمركز، ما أسفر عن تحرير 26 محضرا متنوعا، منها حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، وعدم إعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجله المخالفين مؤكدًا على استمرار الحملات على كافة منافذ البيع والأسواق ومستودعات البوتاجاز والمخابز وغيرها بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية.

متابعة العمل بمنظومة المتغيرات المكانية

وفي سياق آخر، واصل محافظ أسيوط لقاءاته الدورية لمتابعة آليات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعديات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة.

وتناول اللقاء آخر تقارير المتغيرات المكانية، والموقف التنفيذي لرصد التعديات ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي، لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها.