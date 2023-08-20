إصابة شاب في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب شاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم الأحد، نتيجة انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بصورة جزئية جراء الحادث، فيما أسرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

حادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي قرب مدخل ميدوم بدائرة محافظة الفيوم ووجود مصاب.

إصابة شاب بالحادث

وأسفر حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي اليوم عن إصابة شاب يدعى محمد حمدي محمد، 31 سنة، بإصابات تراوحت بين كدمات وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسور، فيما جرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له بحسب إصاباته.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.