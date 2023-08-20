مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور طريق «أسيوط الغربي»

لقي شخص مصرعه صباح اليوم الأحد، بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث تفاجأ سائق السيارة به يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته، فاصطدم به بقوة، ليسقط جثة هامدة على الفور.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي، بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شخص صدمته سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث دهس على طريق أسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم ووجود متوفى.

وعلى الفور هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق القاهرة أسيوط، متأثرًا بإصابته بكسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة وإيداعها في مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وبتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.