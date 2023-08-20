شكري يبحث مع بيدرسون مخرجات اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من جير بيدرسون، المبعوث الأممي الخاص بسوريا، بحسب ما صرح به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

وأكّد أبو زيد أنَّ شكري، تناول خلال الاتصال مخرجات اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا التي انعقدت بالقاهرة يوم 15 أغسطس الجاري، مؤكّداً حرص اللجنة على استكمال المهمة المنوطة بها من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكل أبعادها، والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا الشقيقة.

آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنَّ شكري تبادل الرؤى مع المبعوث الأممي حول آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود التي يتم بذلها إزاء كل جوانب الأزمة السورية.

كما اتفقا على ترتيب لقاء ثنائي بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح أبو زيد، أنَّ بيدرسون أعرب من جانبه عن تقديره الكبير لمجهودات مصر لتسوية الأزمة في سوريا، مشيداً بمخرجات اجتماع لجنة الاتصال العربية، ومؤكّداً عزمه التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من أجل البناء على ما تمّ التوصل إليه في اجتماع اللجنة الأخير.