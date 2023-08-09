يشعر العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية بالرغبة في الاستعلام عن طلب زيارة من وزارة الخارجية السعودية لمعرفة حالة طلب زيارة عائلية باستخدام رقم الطلب.

وتهدف خدمة الاستعلام عن طلب زيارة من وزارة الخارجية السعودية إلى تسهيل وتيسير عملية تقديم الطلبات ومتابعتها للمواطنين الراغبين في زيارة أفراد عائلتهم.

خطوات الاستعلام عن طلب زيارة من وزارة الخارجية السعودية

وستقدم «الوطن» في الفقرات التالية طرق الاستعلام عن طلب زيارة من وزارة الخارجية السعودية باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول علي منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

2- انقر على عبارة استعلام الموجودة في الصفحة من الجهة اليسري.

3- قم باختيار رقم الطلب من خانة نوع الاستعلام، وإدخال رقم الطلب ومن ثم رقم السجل.

4- ادخل رقم التأكيد المُستخدم للتحقيق من الهوية.

5- انقر على استعلام وسيتم بعد ذلك عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة.

شروط الاستعلام عن طلب زيارة من وزارة الخارجية السعودية

وهناك مجموعة من الشروط التي تضعها وزارة الخارجية السعودية على المتقدم لطلب الزيارة:

- يتطلب طلب الإقامة الخاص بالمتقدم أن يكون صالحًا وساري المفعول.

- يجب أن تكون صلاحية الإقامة للمتقدم لا تقل عن ثلاثة أشهر.

- كما يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

- يشترط أن يكون طلب الزيارة مقتصرًا على أفراد العائلة من الدرجة الأولى.

- توجد متطلبات لتقديم المستندات التي تثبت أن الطلب مرتبط بالزوجة والأبناء.

- يجب تقديم صور شهادات الميلاد الخاصة بالأبناء، وكذلك عقد الزواج الخاص بالزوجين.

- بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، ستقوم وزارة الخارجية بمعالجة الاستمارة وختمها من قبل جهة العمل والغرفة التجارية.