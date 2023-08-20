بدائل «ألسن» وبمجموع أقل.. 7 لغات يمكن دراستها في كلية آداب الإسكندرية

تعد كلية الألسن واحدة من أعلى كليات تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023، إلا أن مجموع بعض الطلبة قد لا يناسبها، لذا تعد أقسام اللغات بكلية الآداب جامعة الإسكندرية واحدة من أهم البدائل لطلاب الثانوية العامة الراغبين في دراسة اللغات في الوقت الحالي، إذ أن الكلية تضم أقسام تتيح دراسة 8 لغات يختار الطالب اللغة التي يفضلها.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل أقسام اللغات بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وشروط الالتحاق بها، ضمن بدائل كلية الألسن.

دارسة اللغات بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

وتضم أقسام اللغات بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 7 لغات هي: «اللغة العربية، الصينية، التركية، الفارسية، العبرية، الفرنسية، الإنجليزية».

قسم اللغات الشرقية

يستطيع الطالب في قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية دراسة لغة من 3 لغات هي: «التركية، الفارسية، العبرية» وتتمثل شروط الالتحاق في التالي:

- ألا يقل مجموع اللغات الثلاث «العربي - الإنجليزي - الفرنسي» عن 80%.

- ألا يزيد عدد الطلاب عن 200 طالب وطالبة كحد أقصى.

شروط الالتحاق بقسم اللغة الصينية بالإسكندرية

- يتم احتساب المجموع التقديري لـ«مجموع الثانوية العامة + اللغة العربية + مجموع اللغات الأجنبية + الاختبار الإلكتروني».

- إجراء اختبار بابل شيت خاص باللغة العربية واختبار مستوى الذكاء 2 IQ.

- بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج يتم احتساب أعلى تقدير، واجتياز امتحان القبول.

- يتم الاختيار على أن يكون القسم هو الرغبة الأولى في التنسيق الداخلي للكلية.

قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

- أن تكون اللغة الفرنسية هي اللغة الأجنبية الأولى للطالب.

- اجتياز امتحان القبول الذي يعقده القسم بنسبة 60%.

قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

- يتقدم لاختبار القبول الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى في اللغة الإنجليزية المبين علي النحو التالي:

- طلاب شهادة الثانوية العامة الحاصلين على 46 على الأقل باللغة الإنجليزية.

- ما يعادل 46 درجة في مادة اللغة الإنجليزية للوافدين.

- ما يعادل 46 درجة في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية الألمانية.

- تقدير B في الشهادة الدولية.

- درجة 670 على الأقل في درجة اللغة الإنجليزية في الـSAT - EST لشهادة الدبلومة الأمريكية.

- درجة 60 في اللغة الإنجليزية في الـACT لشهادة الدبلومة الأمريكية.

- يقدم الطلاب الذين تطابقهم الشروط لأداء امتحان تحريري يعقده القسم.

- يقبل القسم الطلاب الحاصلين على 60% كحد أدنى في الامتحان التحريري.

قسم اللغة العربية

يطلب قسم اللغة العربية في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، شرطا واحدا هو أن يكون الطالب حاصلاً على الدرجة 60% كحد أدنى من مجموع اللغة العربية في الثانوية العامة بما يعادل 48 درجة فيما فوق.

برنامج اللغات التطبيقية في الإسكندرية

يتيح برنامج اللغات التطبيقية وهو قسم خاص في كلية الآداب جامعة الإسكندرية دراسة لغة من 3 لغات هي: «العربية، الإنجليزية، الفرنسية» وتتمثل شروطه في التالي:

- اجتياز الامتحان الخاص باللغتين الفرنسية والانجليزية والامتحانات عبارة عن امتحانات شفهية وتحريرية تقيس جميع مهارات اللغة.

- يعقد امتحان بمستوى B2 للغة الأولى وB1 للغة الثانية علماً بأن الالتحاق بشعبة اللغة الفرنسية يجب أن تكون اللغة الأولى الفرنسية، وللالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية يجب أن تكون اللغة الأولى الإنجليزية.

- يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في امتحان اللغتين الأولى والثانية لكل شعبة حتى يستوفى العدد المطلوب للبرنامج.

- لا يزيد عدد الطلاب المقبولين بشعبة اللغة الفرنسية عن 50 طالبا وطالبة، ولا يزيد عدد المقبولين في شعبة اللغة الإنجليزية عن 70 طالبا وطالبة.

- اشترط للقبول بالبرنامج النجاح في الامتحان التحريري والشفهي كل على حدة وليس النجاح بمجموع الامتحانين معا.

- شعبة اللغة العربية تقبل الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة المدرسية بما يعادل الثانوية العامة المصرية بعد اجتياز تحديد المستوى في اللغة العربية بمستوى A1.