نتيجة تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الشعبة العلمية.. «الطب» تتصدر 

منذ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في 31 يوليو الماضي، وإعلان الحدود الدنيا للشعب العلمية والأدبية، ظل طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، في انتظار وقلق، وهم يترقبون موعد إعلان نتيجة التنسيق بعد غلق باب التقديم الحميس الماضي، خاصة نتيجة تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الشعبية العلمية، وهو ما أوضحته وزارة التعليم العالي، اليوم، كاشفة موعد بدء المرحلة الثانية أيضًا.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، نتيجة تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الشعبة العلمية خلال المرحلة الأولى، التي تصدرتها كلية الطب، بحسب الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية.

نتيجة تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الشعبة العلمية علوم

وجاءت نتيجة تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الشعبة العلمية العلوم كالتالي:

- طب الإسكندرية 381 درجة

- طب أسنان الإسكندرية 373.5 درجة

- صيدلة الإسكندرية 368 درجة

نتيجة تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الشعبة العلمية الرياضية

فيما شهدت نتيجة تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الشعبة العلمية الرياضية، تواجد كلية وحيدة فقط وهي كلية هندسة الإسكندرية التي تقبل مجموع 357 في تلك المرحلة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامهة الإسكندرية

وعقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فعلى الطلاب المقبولين في كليات جامعة الإسكندرية 2023، إحضار تلك الأوراق:

1. أصل شهادة الثانوية العامة.

2. صورة بطاقة الترشيح.

3. أصل شهادة الميلاد بالعلامة المائية.

4. عدد 6 صور شخصية.

5. صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (الأصل للاطلاع).

6. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

7. أصل الحافز الرياضي (إن وجد).

8. سداد الرسوم الدراسية الأساسية بوسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، وذلك من خلال بطاقة دفع خاصة بالطالب أو ولي أمره.

9. نموذج 2 جند و6 جند (للطلاب الذكور).