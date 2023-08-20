كلية الطب البيطري بأسيوط تطرح برنامج التميز لرعاية الحيوانات الأليفة

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريرا حول برنامج التميز «تميز التوليد، والتناسليات، والتلقيح الاصطناعي، وسلوكيات ورعاية الحيوانات الأليفة»، والذي تطرحه كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، وقدمته الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، وذلك في إطار استحداث وتطوير برامج جديدة قادرة على المنافسة محليا وإقليميا، وتلبي احتياجات المجتمع في مجالات الحقل البيطري.

برنامج التميز لرعاية الحيوانات الأليفة

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي بأنه تم إنشاء برنامج التميز لتناسليات ورعاية الحيوانات الأليفة (EPTMP) بالقرار الوزاري رقم 8559 بتاريخ 15/5/2023، والبرنامج تابع لكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، والحاصلة على شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجلسته رقم 104 بتاريخ 27/10/2011، كأول كلية للطب البيطري تحصل على الاعتماد الأكاديمي على مستوى الجمهورية، وتم إعادة الاعتماد في عام 2018.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن البرنامج يعد من البرامج الرائدة على مستوى جمهورية مصر العربية، وقد صمم خصيصا للطلبة الباحثين عن التميز والإبداع، والريادة في مجال تناسليات، ورعاية الحيوانات الأليفة؛ مما يتيح تخريج طبيب بيطري مميز على مستوى عال من الناحية العلمية، والتخصصية التنافسية في تخصص تناسليات رعاية الحيوانات الأليفة، وليواكب التقدم العلمي الحديث.

درجة البكالوريوس في برنامج التميز

وأضافت الدكتورة مديحة درويش، أن برنامج التميز في الطب البيطري يمنح درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، ومدة الدراسة 5 سنوات، مع اجتياز التدريب العملي الإكلينيكي، ومدته عام دراسي كامل (سنة الامتياز) بالمستشفى البيطري بكلية الطب البيطري جامعة أسيوط.

وأوضحت أن البرنامج يتميز بأعداد الطلاب الصغيرة في قاعات المحاضرات والمعامل، مما يساعد على سرعة الاستيعاب والتدريب العملي الدقيق للتعريف بالحيوانات الأليفة «القطط والكلاب» وطرق تربيتها ورعايتها وسلوكياتها والتعامل معها والتدريب العلمي والعملي على الأمراض المختلفة المعدية وغير المعدية، وخاصة التناسلية التي تصيب تلك الحيوانات، وطرق التشخيص الحديثة لها، وأنسب الطرق العلاجية، وكيفية أخذ الإجراءات الاسترشادية ووقاية الإنسان والأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوانات الأليفة، وكيفية الوقاية منها.