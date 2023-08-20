المتاحف تحتفل باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي تحت شعار «المناظر الطبيعية»

احتفل قطاع المتاحف، باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي لتوثيق الطبيعة وتفاصيلها الساحرة، إذ يحتفل به العالم في يوم 19 أغسطس، وجاء الاحتفال تحت عنوان «المناظر الطبيعية».

المصري القديم والتصوير

وقدّس المصري القديم الطبيعة، إذ أنّه قبل بداية فن التصوير الفوتوغرافي حرص المصري القديم على إبقاء أثره وعمله ومشاهد من حياته وذلك من خلال تصوير مشاهد مختلفة تجسد حياته اليومية والطبيعة من حوله على جدران المعابد والمقابر، حسبما ذكر قطاع المتاحف، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كما حرص على إبراز جمال عناصر الطبيعة من سماء وشمس وقمر وبحار وأنهار وطيور وحيوانات وزروع بألوانها المختلفة في تجسيد بديع للطبيعة التي تأثر بجمالها فأبدع وصور لنا العديد من المناظر، التي تعد بمثابة لوحات فنية لأجمل المناظر الطبيعية التي نقلها لنا من منظوره المتفرد.

واحتفل متحف المركبات الملكية باليوم العالمي للتصور الفوتوغرافي من خلال عرض مجموعة من الصور الأرشيفية لبعض مقتنيات المتحف، وبعض الصور الفوتوغرافية في عصر أسرة محمد علي باشا.

اليوم العالمي للتصور الفوتوغرافي

كما احتفل متحف التحنيط باليوم العالمي للتصور الفوتوغرافي من خلال إبراز أهمية التصوير في توثيق أهم اللحظات وشارك عدة منشورات بمجموعة مميزة من المنشورات والصور التي تم التقاطها من أصدقاء المتحف وبعض القطع الأثرية المعروضة