استهداف القوة الناعمة.. تنظيم الإخوان يشعل الجامعات ويدمر المتاحف وهيئات الثقافة

لم تسلم الجامعات من دوائر عنف الإخوان، تعمَّد التنظيم الإرهابى إثارة الفوضى داخل الحرم الجامعى ضمن مخطط نشر الفوضى فى كل مكان، الطلاب الذين هم أمل المستقبل وصناع الغد تحولوا إلى مجرد وقود معركة فى إطار مخطط التنظيم. العناصر الإخوانية قادت هذا المخطط بأوامر من القيادات الإرهابية لتحويل الجامعات إلى ما يشبه ساحات العنف والحرب بدلاً من كونها ساحات لتلقى العلم والمعرفة، تعالت الأدخنة فوق القبب الجامعية فى اشتباكات يومية مفتعلة مع الأمن، وسالت الدماء أمام البوابات والمداخل بعضها لطلبة سلميين وبعضها لأفراد أمن، وأصبح التوجه إلى الجامعة قراراً صعباً محفوفاً بالخطر، ليس للطلبة فحسب بل لأعضاء هيئات التدريس أيضاً الذين لم يسلموا من اعتداءات مارستها كتائب الطلبة الإخوانية. لكن لم تكن الجامعات وحدها، المخطط الإخوانى شمل كل ما يتعلق بالقوة الناعمة لمصر، فاستهدفت ميليشيات التنظيم المتاحف وهيئات الثقافة وكل منابر الهوية المصرية، طالت نار التنظيم مراكز المعرفة فى المجتمع المصرى ضمن سيناريو مرسوم لمحو تاريخ البلاد وثقافة المصريين، بالتزامن مع محاولات إسكات صوت الإعلام والصحف المعبرة عن إرادة المصريين وهويتهم، عبر حملات من التهديد واعتداءات بالعنف لا تنتهى، كانت «الوطن» فى القلب منها.