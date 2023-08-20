وفاة الممثل الأمريكي رون جونز عن عمر يناهز الـ66 عاما

رحل الممثل رون سيفاس جونز الحائز على جائزة «إيمي»، والمعروف بأدائه لشخصية «ويليام هيل» في مسلسل «This Is Us» المذاع على قناة «NBC»، وذلك عن عمر يناهز الـ66 عامًا، وفقا لما أعلنه ممثله الإعلامي في بيان صحفي وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

الفنان الراحل كان يعاني من أزمة رئوية طويلة الأمد

وقال الممثل الإعلامي للفنان الراحل، في بيان صحفي: «الممثل المحبوب والحائز على جوائز رون سيفاس جونز توفي عن عمر يناهز 66 عامًا بسبب مشكلة رئوية طويلة الأمد»، متابعًا: «طوال مسيرته المهنية شعر المقربين منه بحسن الحظ بمعرفته ودفئه وجماله وكرمه ولطفه وقلبه».

وأضاف البيان: «بدأ جونز حياته المهنية في Nuyorican Poets Cafe وكان حبه للمسرح حاضرًا طوال حياته المهنية، بما في ذلك أدائه الذي رشحه مؤخرًا لجائزة توني، بالإضافة إلى حصوله على جائزة (دراما ديسك) عن دوره في مسرحية Clyde في برودواي».

واختتم البيان بـ«جمال رون الداخلي وروحه كانا واضحين للجمهور الهائل من خلال أدائه الحائز على جائزة إيمي في This is Us».

من هو رون جونز؟

لعب جونز دور «ويليام هيل»، الأب البيولوجي لـ راندال بيرسون (ستيرلنج كيه براون) في «This Is Us»، وحصل على 4 ترشيحات لجائزة «إيمي» عن أدائه فاز اثنان منها كضيف مميز في مسلسل درامي عامي 2018 و2020، كما فازت جاسمين ابنة جونز، بأول فوز لها بجائزة إيمي لأدائها المتميز في مسلسل كوميدي عام 2020، مما يجعلهما أول أب وابنته يفوزان بجائزة إيمي في نفس العام.