من عمر الشريف إلى هاني عادل.. فنانون مصريون لمع نجمهم في سماء هوليوود

خطوة جديدة يقوم بها الفنان هاني عادل في مسيرته المهنية تجاه السينما العالمية، من خلال مشاركته في فيلم الأكشن «Hidden Strike» الذي يجمع في بطولته مجموعة من أبرز نجوم هوليوود من بينهم جاكي شان وجون سينا، ولكن لا يعتبر «عادل» هو الممثل المصري الوحيد الذي خطى عدد من الخطوات داخل هوليوود.

يظل النجم العالمي الراحل عمر الشريف هو النموذج الأبرز في تلك المساحة، حيث نجح في الدخول لـ هوليوود من أوسع أبوابها ليمهد الطريق من بعده لعدد من الفنانين المصريين الذين ساروا على نفس النهج وبدأوا في غزو هوليوود بعد إثبات أنفسهم في بلادهم.

البداية كانت مع «الشريف» من فيلم «Lawrence of Arabia» إنتاج عام 1962، والذي ترشح عنه لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، وتبعه بعدد من الأفلام البارزة منها «Doctor Zhivago» الذي فاز عنه بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثل، بالإضافة إلى فيلم «Funny Girl» مع النجمة باربرا سترايساند، وفقا لموقع «IMDB».

خالد النبوي يبدأ مشاركته في هوليوود بـ «Kingdom of Heaven»

خاض عدد من فناني الجيل الحالي مجموعة من التجارب من بينهم الفنان خالد النبوي الذي شارك في الفيلم الملحمي «Kingdom of Heaven» للمخرج ريدلي سكوت إنتاج عام 2005، من بطولة مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم أورلاندو بلوم وليام نيسون بالإضافة إلى أدوارد نورتن، وبعد 5 سنوات تواجد ضمن فريق عمل فيلم «Fair Game» بطولة نعومي واتس وشون بين، كما شارك عام 2012 في فيلم «The Citizen».

محمد كريم يقف أمام بروس ويليس ونيكولاس كيدج

وتتسع القائمة لتشمل الفنان محمد كريم الذي شارك في مجموعة واسعة من الأفلام الأمريكية، كان آخرها فيلم «A Day to Die» مع النجم العالمي بروس ويليس، و«A Score to Settle» مع النجم نيكولاس كيدج.

ومن أحدث الفنانين المصريين الذين خاضوا تجارب في السينما العالمية، الفنان الشاب أمير المصري الذي قدم خلال فترة قصيرة مجموعة كبيرة من الأعمال منها المشاركة في فيلم «Rosewater» إخراج جون ستيوارت، وفيلم «Limbo» الذي ترشح لجائزتي بافتا، عن المسلسل الشهير «The Crown» بالإضافة إلى مسلسل «Star Wars».