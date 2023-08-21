حفلات آخر أسبوع في مهرجان العلمين الجديدة.. الختام بـ«كايروكي»

يختتم مهرجان العلمين فعالياته مع نهاية الأسبوع الجاري، والتي كانت قد انطلقت في مدينة العلمين الجديدة يوم 13 يوليو الماضي وشهدت كثيرا من الأنشطة الفنية والرياضية والترفيهية.

حفلات الأسبوع في مهرجان العلمين

ويشهد الأسبوع الأخير من فعاليات مهرجان العلمين عددا من الحفلات الغنائية المميزة والتي سيكون من بينها حفل كبير لمطرب الراب العالمي «russ» يحييها يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أغسطس، وجرى طرح التذاكر الخاصة به على فئتين الأولى بمبلغ 600 جنيه والثانية بمبلغ 1300 جنيه فقط لا غير.

وفي نفس اليوم يشهد حفلا غنائيا آخر لفرقة شارموفرز، وجرى طرح التذاكر الخاصة بالحفل على أربعة فئات الأولى بمبلغ 200 جنيه والثانية 300 جنيه والثالثة 400 جنيه والأخيرة بمبلغ 600 جنيه.

ويوم السبت الموافق 26 أغسطس سيشهد حفلا غنائيا كبيرا لفرقة كايروكي ضمن فعاليات مهرجان العلمين، الحفل الذي سيكون به ختام المهرجان.