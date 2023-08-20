«التعليم»: ضبط 3 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة دور ثان

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية صباح اليوم، امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالي 6231 طالبا أمام 277 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد 5614 طالبا، كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثاني في مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، فترة أولى بعدد (4) طلاب، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية بعدد 1 طالب.

ورصد أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية، 3 حالات غش إلكتروني، حيث جرى ضبط طالب بمحافظة القليوبية، متلبسا بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة اللغة الألمانية، وطالبين بمحافظة سوهاج، متلبسان بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادتي اللغة الفرنسية والتربية الوطنية، وجرى التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

وحرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على وجود ممثلي وزارة الداخلية، لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنّ جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، واستخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني بشكل جيد ومنضبط ودون مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تولى فريق العمل بالغرفة، متابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمي رياضيات، غدا الإثنين، امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية»، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحاني مادتي «الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية)».