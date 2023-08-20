وفاة آخر ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة الإسماعيلية.. 6 من أسرة واحدة

توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، آخر ضحايا حادث انقلاب سيارة في ترعة الإسماعيلية ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 6 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة إثر إصابتهم بإصابات بالغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وقالت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الطفل أحمد ناصر المنشاوي 10 سنوات توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس متأثرا بإصابته بغيبوبة تامة في حادث الاسماعيلية بعد وصوله المستشفى بتوقف في عضلة القلب والتنفس.

مصرع الأسرة كاملة

وكان قد أصيب 6 أشخاص مساء الخميس الماضي بإصابات خطيرة جراء انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإسماعيلية قرب مركز ومدينة ابوصوير نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أن 4 أشخاص توفوا فور وصولهم.

وأسفر حادث الإسماعيلية عن وفاة كل من ناصر علي جابر المنشاوي 43 سنة وزوجته يسرية كمال جابر 32 سنة، وأطفالهم روز ناصر علي جابر 3 سنوات، ورهف ناصر علي 13 سنة، وشقيق الزوج علاء علي المنشاوي 21 سنة فيما توفي الطفل الأخير أحمد ناصر على المنشاوى 10 سنوات وجميعهم من مركز ومدينة القصاصين.

دفن الجثامين

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بدفن الجثامين الأربعة في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية وتسليمها إلى ذويها بعد التأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

وأمرت بتسليم جثة الزوجة صباح السبت بعد وفاتها متأثرة بإصابتها في الساعات الأولى من الصباح وتسليم جثمان الطفل صباح اليوم لدفنه.